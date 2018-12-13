Захарова: где Европа возьмет дрова

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Европа нуждается в энергоносителях, поэтому противодействие энергетическому сотрудничеству выглядит безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Где ЕС будет брать дрова?
"Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера - это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях.Если они рассчитывают на глобальное потепление, это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? На дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и куда надо ездить", - сказала Захарова в ходе брифинга, который в режиме реального времени транслировал Sputnik.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что данное решение имеет политический характер.
"Мы видим, что к экономике, к энергетическим потребностям подобные декларации не имеют никакого отношения, это явная политика", - заявила она.
Политика, ничего личного...
Захарова подчеркнула, что Россия и ЕС не прекращали сотрудничество в энергетической сфере, вопреки различным политическим кризисам. По ее словам, шантажом занимался Вашингтон.
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"И это не заявление российской стороны, это то, что фиксируют европейцы, европейские предприниматели: тепло приходило к ним каждую зиму без каких-либо условий. А кто все время, так сказать, портил эту атмосферу? Это были, к сожалению, украинские политические деятели, за которыми стояли, в частности, их американские кураторы", - сказала Захарова.
"Выдавая это за якобы давление России на Украину, а на самом деле просто занимаясь впрямую попытками испортить те самые прекрасные энергетические связи, которые на протяжении десятилетий были у России с Европой", - добавила она.
Европарламент принял в среду на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта "Северный поток-2". кроме того, были приняты резолюция и доклад о ходе реализации соглашения об ассоциации ЕС-Украина.
Что такое "Северный поток-2"
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
В свою очередь Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, заявляла, что поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что это коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
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