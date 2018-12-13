Захарова: где Европа возьмет дрова

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Европа нуждается в энергоносителях, поэтому противодействие энергетическому сотрудничеству выглядит безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Повлияет ли "Турецкий поток" на поставки газа в Молдову

Где ЕС будет брать дрова?

"Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера - это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях.Если они рассчитывают на глобальное потепление, это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? На дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и куда надо ездить", - сказала Захарова в ходе брифинга, который в режиме реального времени транслировал Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что данное решение имеет политический характер.

"Мы видим, что к экономике, к энергетическим потребностям подобные декларации не имеют никакого отношения, это явная политика", - заявила она.

Политика, ничего личного...

Захарова подчеркнула, что Россия и ЕС не прекращали сотрудничество в энергетической сфере, вопреки различным политическим кризисам. По ее словам, шантажом занимался Вашингтон.

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"И это не заявление российской стороны, это то, что фиксируют европейцы, европейские предприниматели: тепло приходило к ним каждую зиму без каких-либо условий. А кто все время, так сказать, портил эту атмосферу? Это были, к сожалению, украинские политические деятели, за которыми стояли, в частности, их американские кураторы", - сказала Захарова.

"Выдавая это за якобы давление России на Украину, а на самом деле просто занимаясь впрямую попытками испортить те самые прекрасные энергетические связи, которые на протяжении десятилетий были у России с Европой", - добавила она.

Европарламент принял в среду на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта "Северный поток-2". кроме того, были приняты резолюция и доклад о ходе реализации соглашения об ассоциации ЕС-Украина.

Что такое "Северный поток-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

В свою очередь Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, заявляла, что поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что это коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

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