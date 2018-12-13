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Железный человек. Архивное фото

Определен самый популярный супергерой

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Проведенное исследование выявило самого любимого супергероя, а также самые популярные фильмы.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Самым популярным супергероем у российских зрителей стал Железный человек, а среди любимых фильмов данной тематики лидируют "Мстители: Война бесконечности", об этом свидетельствуют данные исследования Mail.ru Кино.

Так, в три раза больше зрителей предпочитают фильмы вселенной Marvel, чем DC.

"В рейтинге самых любимых фильмов по комиксам лидируют "Мстители: Война бесконечности". За ними идут "Тор: Рагнарёк" и "Стражи Галактики: Часть 2". Замыкают пятерку фильмы про Тони Старка - "Железный человек" и "Железный человек 3", - говорится в исследовании. 

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Абсолютное большинство зрителей называют любимым героем Железного человека - Тони Старка, при этом исследование отдельно женской и мужской части аудитории показало, что женщины предпочитают Тора, а мужчины - Дэдпула.

"Молодые люди до 20 лет предпочитают таких же молодых и дерзких - "Стражей Галактики", "Отряд самоубийц" и "Дэдпула". Россияне в возрасте от 20 до 30 лет голосуют за классику и смотрят "Темного рыцаря", "Железного человека" и "Мстителей". У киноманов категории "30+" плейлист такой же, что у миллениалов, только на первом месте Тони Старк, а на втором - Бэтмен", - отмечается в исследовании.

При этом зрители в столице больше любят "Темного рыцаря", "Мстителей" и "Стражей Галактики", а регионы - "Железного человека 3" и "Людей Икс: Дни минувшего будущего".

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