Рецепт к новогоднему застолью: салат, который мигом исчезает со стола

Этот легкий в приготовлении салат порадует гостей в новогоднюю ночь.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Салат, который исчезает со стола в одно мгновенье, на самом деле очень прост в приготовлении, передает Sputnik Таджикистан.

Все, кто отведал его хотя бы один раз, отмечают его интересный вкус благодаря пикантной заправке.

На кухонном столе нужно приготовить 150 грамм копченой колбасы или ветчины, 2-3 маринованных огурца, 100 грамм твердого сыра и одну головку красного лука.

Все ингредиенты режем тонкой соломкой и перемешиваем.

Далее приступаем к заправке. В миску кладем две столовые ложки сметаны и майонеза, чайную ложку горчицы в зернах и яблочного уксуса, щепотку соли и перца.

Перемешав однородную массу, выкладываем ее в чашу с овощами, а сверху украшаем порезанными листиками петрушки и пером зеленого лука.