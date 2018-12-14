Пока вы спали: ликвидация "страсбургского стрелка" и отказ по Brexit

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер подтвердил информацию о ликвидации "страсбургского стрелка" и проинформировал об этом президента Эммануэля Макрона и премьера страны Эдуара Филиппа, сообщает РИА Новости.

"Команда специализированной полевой бригады в составе трех сотрудников национальной полиции увидела человека, разгуливающего по улице Лазарэ, 74. Этот человек соответствовал описанию разыскиваемого с вечера вторника. Они его задержали. В момент задержания он оказал сопротивление полиции, открыв огонь. Правоохранительные органы незамедлительно ответили и нейтрализовали агрессора. Я информировал президента республики и премьер-министра", - сказал Кастанер.

Как ранее сообщали СМИ, в четверг вечером правоохранители в ходе спецоперации в Страсбурге ликвидировали Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре города. Мужчина открыл огонь по прохожим во вторник вечером, в результате стрельбы погибли три человека, еще более десяти получили ранения. Подозреваемый скрылся с места преступления, в течение 48 часов его разыскивала полиция.

Евросоюз по итогам саммита отказался пересмотреть условия Brexit

Евросоюз готов предоставить Великобритании разъяснения по достигнутой договоренности о Brexit, но пересматривать сделку не намерен, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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Ранее с таким же заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, соглашение не будет пересмотрено с юридической точки зрения.

Накануне вечером в Брюсселе прошел саммит лидеров стран ЕС: сначала в формате 28 стран с Британией, потом – без премьера Терезы Мэй.

Россия поставила США три ракетных двигателя РД-181

Россия поставила США ракетные двигатели РД-181, сообщил производитель — НПО "Энергомаш".

"Двенадцатого декабря три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику — компании Orbital Sciences Corporation. Ранее, 5 декабря, представители компании подписали формуляры на двигатели", — говорится в сообщении.

Предыдущие два двигателя американские заказчики получили в июне.

США приобретают в России два типа двигателей: РД-180 для ракет-носителей Atlas V и РД-181 — для Antares. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что США будут покупать их еще более трех лет.