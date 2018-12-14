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Стрельба в Страсбурге

Пока вы спали: ликвидация "страсбургского стрелка" и отказ по Brexit

© AFP 2018 / FREDERICK FLORIN
Общество
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер подтвердил информацию о ликвидации "страсбургского стрелка" и проинформировал об этом президента Эммануэля Макрона и премьера страны Эдуара Филиппа, сообщает РИА Новости.

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"Команда специализированной полевой бригады в составе трех сотрудников национальной полиции увидела человека, разгуливающего по улице Лазарэ, 74. Этот человек соответствовал описанию разыскиваемого с вечера вторника. Они его задержали. В момент задержания он оказал сопротивление полиции, открыв огонь. Правоохранительные органы незамедлительно ответили и нейтрализовали агрессора. Я информировал президента республики и премьер-министра", - сказал Кастанер.

Как ранее сообщали СМИ, в четверг вечером правоохранители в ходе спецоперации в Страсбурге ликвидировали Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре города. Мужчина открыл огонь по прохожим во вторник вечером, в результате стрельбы погибли три человека, еще более десяти получили ранения. Подозреваемый скрылся с места преступления, в течение 48 часов его разыскивала полиция.

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"Двенадцатого декабря три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику — компании Orbital Sciences Corporation. Ранее, 5 декабря, представители компании подписали формуляры на двигатели", — говорится в сообщении.

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