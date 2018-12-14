Никакой культуры: грабители ворвались в дом звезды The Beatles

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Грабители взломали замок и проникли в дом 76-летнего Пола Маккартни, звезды легендарной группы Beatles, сообщает британская пресса.

Особняк в престижном районе Сент-Джонс-Вуд был ограблен еще неделю назад, однако полиция заявила об ограблении только сегодня. Прибывший по сигналу тревоги наряд полиции обнаружил следы взлома.

© Sputnik / Владимир Астапкович Пол Маккартни написал о Трампе песню

Не до сих пор известно, находились ли в момент ограбления дома сам Пол Маккартни и его жена Нэнси Шевелл. Полиция ведет расследование, однако никто пока не арестован.

Несмотря на почтенный возраст, музыкант активно выступает на концертах и разъезжает с гастролями. В четверг, 13 декабря, состоялся его концерт в Ливерпуле в рамках тура Freshen Up, где Маккартни исполнил 38 песен.

Другой участник группы Beatles, Джордж Харрисон, также стал жертвой грабителей двадцать лет назад. В декабре 1999 года грабители ворвались в дом Харрисона в городе Хенли-на-Темзе, музыкант получил удар ножом.