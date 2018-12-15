Список худших компьютерных паролей 2018 года — проверьте, есть ли здесь ваш

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Американская компания SplashData опубликовала традиционный ежегодный список самых плохих паролей, созданных пользователями сети интернет в 2018 году.

По сообщению компании, именно эти с этих комбинаций символов хакерское программное обеспечение начинает взлом пользовательских аккаунтов. И именно эти пароли являются самыми популярными среди неосторожных пользователей.

© REUTERS / Dado Ruvic Ненадежный Facebook: как узнать, что ваш аккаунт хотели взломать хакеры

Миллионы людей, которые регистрируют учетные записи, все еще используют для доступа к своей электронной почте, к фотоальбомам, к служебным файлам или даже к банковским счетам крайне примитивные пароли. Это неимоверно облегчает работу взломщиков.

Традиционно список худших паролей 2018 года возглавили комбинации "123456" и "password". Однако есть и новинки: в 2018 году впервые в качестве пароля начали использовать имя президента США Дональда Трампа. Среди самых ненадежных паролей - следующие комбинации символов: 123456789; 111111; sunshine; qwerty; iloveyou; princess; admin; welcome; abc123; football; monkey.

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