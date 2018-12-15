В Париже, по состоянию на этот час, полицией задержано около ста человек, более 60 из них отправили под арест.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Во время протестов во Франции пострадала журналистка RT, сообщила главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу", — написала Симоньян в Telegram.

Ранее главред рассказала, что с начала протестов в Париже ранения и травмы получили 12 журналистов RT.

Сегодня во Франции проходят очередные акции "желтых жилетов". В центре Париже митингуют несколько тысяч человек, иногда они пытаются прорваться через кордоны или вступают в стычки с полицией, которая в ответ применяет слезоточивый газ.

​​​Только сегодня в Париже, по состоянию на этот час, задержали около ста человек, более 60 из них отправили под арест. Всего в протестах в столице участвуют не менее трех тысяч человек.

Группы протестующих движутся пешком в сторону Елисейских Полей, скандируя: «Макрона в отставку» pic.twitter.com/H3JjZkjtEv — RT на русском (@RT_russian) 15 декабря 2018 г.

Массовые протесты "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Часто акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков.