КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Во время протестов во Франции пострадала журналистка RT, сообщила главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу", — написала Симоньян в Telegram.
Ранее главред рассказала, что с начала протестов в Париже ранения и травмы получили 12 журналистов RT.
Сегодня во Франции проходят очередные акции "желтых жилетов". В центре Париже митингуют несколько тысяч человек, иногда они пытаются прорваться через кордоны или вступают в стычки с полицией, которая в ответ применяет слезоточивый газ.
Des cris, des hurlements, des sanglots: cet affrontement entre les manifestants et les forces de l’ordre inspire de la peur.https://t.co/ttnT1F1O5D#GiletsJaunes #ActeV #Acte5 #15decembre pic.twitter.com/YWm8Atjenn— Sputnik France (@sputnik_fr) 15 декабря 2018 г.
Только сегодня в Париже, по состоянию на этот час, задержали около ста человек, более 60 из них отправили под арест. Всего в протестах в столице участвуют не менее трех тысяч человек.
Группы протестующих движутся пешком в сторону Елисейских Полей, скандируя: «Макрона в отставку» pic.twitter.com/H3JjZkjtEv— RT на русском (@RT_russian) 15 декабря 2018 г.
Массовые протесты "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Часто акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков.