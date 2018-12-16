Стало известно, каким был бы мир, в котором нет людей

Музыканты создали сайт, на котором можно услышать звуки живой природы из разных уголков мира. Человек этим звукам - не помеха.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. В интернете появился сайт, на котором можно услышать, как звучал бы мир, в котором нет людей. Сайт создали несколько музыкантов, которые попросили пользователей интернета присылать им звуки живой природы из мест, в которых они живут.

В результате была создана интерактивная карта Sounding Nature, на которой отмечены около 500 звуков из 55 стран: звуки водопада, шума леса, звона насекомых в тропиках и пения птиц в Альпах. У каждого места на карте два звучания — оригинальная запись и ремикс.

Свою запись может добавить любой желающий. К сожалению, на карте нет не только звуков из Молдовы, но даже из стран, которые являются нашими соседями. И Украина, и Румыния представлены всего одной записью.

У этого проекта есть своя высокая цель — привлечь внимание к шумовому антропогенному загрязнению. Речь идет об огромном количестве звуков, которые издает человечество. Из непрерывного звучания складывается шумовой фон, который не только изменяет привычную среду обитания животных, но и вредит здоровью самих людей.

Автор проекта, композитор Стюарт Фоукс, ранее уже создал похожий звуковой проект — Cities and Memory, где собрано более 2000 звуков из 75 стран. На этой карте в основном представлены шумы городов и ремиксы на них.