Смелые фото "самой красивой девочки в мире" очаровали Сеть

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Новая звезда взошла на небосклоне модельного бизнеса. Семнадцатилетняя Тилан Блондо, которая считалась "самой красивой девочкой в мире" повзрослела и уверенно входит в категорию "самых красивых девушек".
Тилан Блондо (Thylane Blondeau) опубликовала в Instagram новую фотосессию, которая заставила быстрее застучать сердца тысяч ее поклонников по всему миру. В этих фотоснимках девушка раскрывает во всей полноте свою женскую привлекательность.
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Особенное внимание комментаторов привлекли чувственные фотоснимки, где девушка оголяет плечо в купальном халате в утреннем свете.
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Ранее Тилан радовала ценителей женской красоты фотографиями из бассейна и романтическим снимком в прозрачном платье.
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Неофициальный титул "самой красивой девочки мира" Тилан Блондо получила после съемок в фильме "Белль и Себастьян" и провокационной фотосессии в журнале Vogue.
Вот так Тилан выглядела в 15-летнем возрасте.
Сейчас 17-летняя Блондо, которая работает фотомоделью и дизайнером, является официальным послом бренда L’Oréal Paris.