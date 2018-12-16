Смелые фото "самой красивой девочки в мире" очаровали Сеть

Хотя девушка еще не достигла совершеннолетия, ее уже считают одной из самых красивых фотомоделей в мире.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Новая звезда взошла на небосклоне модельного бизнеса. Семнадцатилетняя Тилан Блондо, которая считалась "самой красивой девочкой в мире" повзрослела и уверенно входит в категорию "самых красивых девушек".

Тилан Блондо (Thylane Blondeau) опубликовала в Instagram новую фотосессию, которая заставила быстрее застучать сердца тысяч ее поклонников по всему миру. В этих фотоснимках девушка раскрывает во всей полноте свою женскую привлекательность.

View this post on Instagram 📷 @veronikaloubry 🖤make up @brizio_m.u.a 🖤 A post shared by Thylane (@thylaneblondeau) on Nov 22, 2018 at 1:54pm PST

Особенное внимание комментаторов привлекли чувственные фотоснимки, где девушка оголяет плечо в купальном халате в утреннем свете.

View this post on Instagram Morning ☁️ A post shared by Thylane (@thylaneblondeau) on Dec 9, 2018 at 7:45am PST

Ранее Тилан радовала ценителей женской красоты фотографиями из бассейна и романтическим снимком в прозрачном платье.

View this post on Instagram 💫 📷 @sandrinegomezphotography A post shared by Thylane (@thylaneblondeau) on Mar 6, 2018 at 10:24am PST

Неофициальный титул "самой красивой девочки мира" Тилан Блондо получила после съемок в фильме "Белль и Себастьян" и провокационной фотосессии в журнале Vogue.

Вот так Тилан выглядела в 15-летнем возрасте.

View this post on Instagram 1 🤔 A post shared by Thylane (@thylaneblondeau) on Jun 18, 2016 at 7:58am PDT

Сейчас 17-летняя Блондо, которая работает фотомоделью и дизайнером, является официальным послом бренда L’Oréal Paris.