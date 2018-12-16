Степаненко нашла себе парня помоложе, а Петросян не остался в долгу

Стало известно, кто именно заменит Петросяна и будет сопровождать известную артистку.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Известная комедийная артистка Елена Степаненко впервые появилась на публике после развода с Евгением Петросяном.

На съемках новогоднего шоу Степаненко выступила без своего бывшего мужа. Перед зрителями она предстанет с новым партнером, с которым и проведет новогоднюю ночь.

О том, что Петросяна заменит молодой артист, было известно давно, но до последнего времени его имя держалось в секрете. На днях тайное стало явным. Оказалось, что в дуэте со Степаненко выступит Андрей Баринов, победитель проекта "Большая разница".

View this post on Instagram Ну вот и 26...🙈😂🔥🤹🏼‍♀️🎷🎉🎊 A post shared by Андрей Баринов (@barinovandrey) on May 8, 2018 at 3:02pm PDT

В интернете появились несколько снимков со съемочной площадки шоу. Однако на них Елена Григорьевна позирует в одиночестве. Как заметили комментаторы, артистка заметно похудела — не то от переживаний, не то стараясь компенсировать стресс от развода.

Евгений Петросян не остался в долгу и тоже нашел себе новую партнершу, помоложе бывшей жены. Как уже сообщалось, юморист выйдет на сцену в новогоднюю ночь вместе с Ольгой Бузовой.