Степаненко нашла себе парня помоложе, а Петросян не остался в долгу

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Известная комедийная артистка Елена Степаненко впервые появилась на публике после развода с Евгением Петросяном.
На съемках новогоднего шоу Степаненко выступила без своего бывшего мужа. Перед зрителями она предстанет с новым партнером, с которым и проведет новогоднюю ночь.
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🎄Итак,как и обещали,открываем занавес съёмок и узнаем с кем Елена Григорьевна в дуэте в Новогоднем огоньке🎁🎄...Молодой,талантливый, очаровательный,ну в общем весь набор джентльмена...Нет,если вы думаете про Петросяна, это не он😂 На самом деле это...Андрей Баринов,с которым Елена Григорьевна покажется в Новогоднюю ночь❄🍾 Ждете 31?🍾🎆🎇✨🎉 #еленастепаненко
О том, что Петросяна заменит молодой артист, было известно давно, но до последнего времени его имя держалось в секрете. На днях тайное стало явным. Оказалось, что в дуэте со Степаненко выступит Андрей Баринов, победитель проекта "Большая разница".
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В интернете появились несколько снимков со съемочной площадки шоу. Однако на них Елена Григорьевна позирует в одиночестве. Как заметили комментаторы, артистка заметно похудела — не то от переживаний, не то стараясь компенсировать стресс от развода.
Евгений Петросян не остался в долгу и тоже нашел себе новую партнершу, помоложе бывшей жены. Как уже сообщалось, юморист выйдет на сцену в новогоднюю ночь вместе с Ольгой Бузовой.
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Надоели слухи! Публикую всё, как есть. Подробности в новогоднюю ночь на канале «Россия 1». 📺 С наступающим, дорогие мои подписчики! 🎄 #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #ольгабузова #голубойогонекнашаболовке #дуэт #россия1 #непропустите #вновогоднююночь #такоговыещеневидели @tvrussia