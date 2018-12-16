Знаменитому уроженцу Кишинева — 70 лет: Юрий Николаев празднует юбилей

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Знаменитый советский и российский телеведущий Юрий Николаев отмечает 70-летний юбилей. В СССР он приобрел всесоюзную известность, став лицом одной из самых популярных программ в истории советского телевидения — "Утренняя почта".

Юрий Николаев родился в 1948 году в Кишиневе в семье военных. Его отец Александр Николаев прошел всю войну, получив звание полковника. Мама Валентина Игнатьевна работала в КГБ, встретила победу в Великой Отечественной войне в звании капитана.

#РИА_ДеньРождения

В этот день юбилей отмечает Юрий Николаев. Для нескольких поколений его имя неизменно связано с передачей "Утренняя почта". Некоторые зрители помнят его по "Спокойной ночи, малыши!" или "Танцы со звездами". Поздравляем с днем рождения! pic.twitter.com/R71TTxyrBy — РИА Новости (@rianru) 16 декабря 2018 г.

В школьные годы Юрий Николаев посещал драматический кружок и играл роли на молдавском телевидении. После окончания школы (сегодня это лицей им. Титу Майореску - ред) в 1965 году поступил на актерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС), который окончил в 1970 году по специальности "актер театра и кино".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Телеведущий Юрий Николаев

С 1970 по 1975 год Николаев работал в Московском драматическом театре им. А.С.Пушкина, где сыграл около двадцати ролей современного и классического репертуара. В это же время он снимался на телевидении в драматических спектаклях и стал ведущим передачи "Вперед, мальчишки".

С 1973 года по 1975 год Юрий Николаев работал на телевидении внештатно. В 1975 году он перешел в штат Центрального телевидения, где работал в отделе дикторов, затем в музыкальной редакции.

Непродолжительное время был ведущим новостных программ Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

© Sputnik / Владимир Песня Первое молдавское телевидение: 60 лет в эфире

С 1975 по 1991 год Юрий Николаев был постоянным ведущим одной из самых популярных передач советского телевидения – еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". Всего было подготовлено 750 выпусков, что можно считать своеобразным рекордом для музыкальных программ. К 1990 году Николаев был уже не только ведущим, но и продюсером программы. Передача проводилась не только в Москве, но и в других городах.

За годы работы на Центральном телевидении Николаев неоднократно был ведущим популярных передач "Голубой огонек", "Песня года" (1985-1988), "Утро", "Добрый вечер, Москва", "Лестница Якоба" (Шведское ТВ), конкурса "Интервидение (Италия), конкурса "Юрмала‑86‑89", "Ялта‑90", "Гардемарины", международного конкурса ЮНИСЕФ в Голландии, "Рождественские встречи", "Овация", "Ника" и ряда других. Он неоднократно назывался лучшим ведущим развлекательных программ года.

Юрий Николаев, несмотря на почтенный возраст, продолжает активно работать на телевидении и с 2017 года ведет программу "Честное слово" на Первом канале.