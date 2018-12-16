Опубликованы шокирующие предсказания на 2019 год

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Команда аналитиков датского Saxo Bank уже шестнадцать лет подряд публикует ежегодные прогнозы, которые получили известность как "шокирующие предсказания". В декабре был опубликован традиционный прогноз банка на 2019 год.
При подготовке прогнозов эксперты рассматривают недооцененные тренды, которые остались в тени основных событий, но могут неожиданно "выстрелить" и выйти на первый план. Таким образом, предсказания говорят о событиях, которые маловероятны, но в определенных условиях могут внезапно стать "шокирующей реальностью".
Среди самых зловещих предсказаний — мощная солнечная вспышка, которая выведет из строя немалую часть земной электроники, приведёт к хаосу, многочисленным жертвам и нанесёт урон в размере не менее двух триллионов долларов.
Также в прогнозе говорится о том, что глобальное изменение климата в 2019 году может привести к введению всемирного транспортного налога, который распространится на авиационные билеты и тоннаж судов. Это приведёт к росту цен на авиабилеты и на морские грузоперевозки.
Возможен и острый финансовый кризис в США — в 2019 году, по мнению экспертов, президент США Дональд Трамп может отправить в отставку главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Среди предсказаний банка также есть возможное поглощение Tesla компанией Apple, которая решила выйти на автомобильный рынок.
Еще эксперты Saxo Bank прогнозируют экономический спад в Германии из-за отставания в области производства электромобилей, отказ от измерения ВВП, который все большее число экспертов считают неэффективным показателем, крах стримингового сервиса Netflix, национализацию железных дорог в Великобритании и банков в Австралии.
В конце марта 2017 года главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди заявил, что в Евросоюзе ожидается новая волна финансового кризиса. По словам аналитика, если не принять меры, то страны-члены ЕС последуют примеру Великобритании и покинут сообщество. Харди отметил, что первым кандидатом может стать Италия.