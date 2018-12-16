Опубликованы шокирующие предсказания на 2019 год

В 2019 году эксперты прогнозируют страшную вспышку на солнце, крах Netflix и финансовый кризис в США.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Команда аналитиков датского Saxo Bank уже шестнадцать лет подряд публикует ежегодные прогнозы, которые получили известность как "шокирующие предсказания". В декабре был опубликован традиционный прогноз банка на 2019 год.

При подготовке прогнозов эксперты рассматривают недооцененные тренды, которые остались в тени основных событий, но могут неожиданно "выстрелить" и выйти на первый план. Таким образом, предсказания говорят о событиях, которые маловероятны, но в определенных условиях могут внезапно стать "шокирующей реальностью".

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Среди самых зловещих предсказаний — мощная солнечная вспышка, которая выведет из строя немалую часть земной электроники, приведёт к хаосу, многочисленным жертвам и нанесёт урон в размере не менее двух триллионов долларов.

Также в прогнозе говорится о том, что глобальное изменение климата в 2019 году может привести к введению всемирного транспортного налога, который распространится на авиационные билеты и тоннаж судов. Это приведёт к росту цен на авиабилеты и на морские грузоперевозки.

Возможен и острый финансовый кризис в США — в 2019 году, по мнению экспертов, президент США Дональд Трамп может отправить в отставку главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Среди предсказаний банка также есть возможное поглощение Tesla компанией Apple, которая решила выйти на автомобильный рынок.

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Еще эксперты Saxo Bank прогнозируют экономический спад в Германии из-за отставания в области производства электромобилей, отказ от измерения ВВП, который все большее число экспертов считают неэффективным показателем, крах стримингового сервиса Netflix, национализацию железных дорог в Великобритании и банков в Австралии.

В конце марта 2017 года главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди заявил, что в Евросоюзе ожидается новая волна финансового кризиса. По словам аналитика, если не принять меры, то страны-члены ЕС последуют примеру Великобритании и покинут сообщество. Харди отметил, что первым кандидатом может стать Италия.