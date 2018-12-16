Лукашенко поздравил с юбилеем уроженца Кишинева Юрия Николаева

По мнению президента Белоруссии, высокий профессионализм и неиссякаемая энергия поспособствовали тому, что артист сумел реализовать множество ярких проектов.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста Российской Федерации Юрия Николаева. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

"В Беларуси хорошо знают и ценят ваше творчество. Телевизионные передачи с вашим участием неизменно завоевывают любовь и широкое признание зрителей", - сказано в поздравлении.

По мнению главы белорусского государства, высокий профессионализм и неиссякаемая энергия поспособствовал тому, что артист сумел реализовать множество ярких проектов.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Знаменитому уроженцу Кишинева — 70 лет: Юрий Николаев празднует юбилей

"Уверен, ваши талант и многогранный опыт и в дальнейшем будут служить обогащению наших культур", - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что преданность Юрия Николаева его любимому делу должна быть достойным примером для многих поколений.

Советский и российский теле- и радиоведущий и актер Юрий Николаев получил звание Народного артиста Российской Федерации в 1998 году. Стал известен широкому кругу зрителей благодаря еженедельным музыкальным программам "Утренняя почта" и "Утренняя звезда". Являлся также одним из продюсеров программы "Угадай мелодию", генпродюсером и худруком Московского телеканала, а также ведущим известных шоу: "Танцы на льду", "Танцы со звездами", "Достояние республики" и не только.