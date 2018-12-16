Стало известно, какая профессия была древнейшей на Земле

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. "Древнейшей профессией" во многих странах мира называют торговлю женщин с "пониженной социальной ответственностью" своим телом, однако исследователь из Гарварда опроверг это утверждение.

© AP Photo / Andreea Alexandru Румыния трепещет: неожиданная находка в "замке Дракулы"

В исследовании, результаты которого опубликованы на сайте Phys.org, ученый из Гарвардской высшей школы искусств и наук Манвир Сингх отмечает, что на самом деле древнейшей на планете профессией, которая подразумевала узкую специализацию и получение благ за оказание услуг, является шаманизм.

По мнению древних людей, шаманы могли управлять погодой, обеспечивать удачу на охоте, излечивать от болезней. Колдуны составляли особый класс, который пользовался уважением и властью и существовал за счет подношений.

Прежде чем стать полноправным шаманом, человек должен был пройти обряд инициации, который включал в себя ряд сложных процедур. Этот этап проводил своеобразную черту между "посвященным" и остальными представителями племени, а также утверждал право шамана на "магическую" деятельность.

По словам Сингха, именно инициация отличает шаманизм от других занятий, которые были доступны всем. Так, среди жителей племени были люди, ответственные за изготовление каноэ или оружия, однако другие также могли создавать эти предметы.