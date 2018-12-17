Нет денег на отдых: в Молдове больше тратят на продукты

Походы в кафе, организация досуга, покупка алкоголя и сигарет – роскошь для граждан Молдовы, которые почти половину средств расходуют, чтобы прокормить семьи.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Молдова входит в тройку стран Европы, чьи жители больше других тратят денег на продукты питания, таковы результаты исследования РИА Новости.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции. Использовались данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ.

В Молдове и Казахстане еда составляет более 40% расходов

Лидером рейтинга (по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов) стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание лишь 8,7% своих расходов. Далее идут Великобритания с 10% расходов и Нидерланды с 10,6%. Менее 12% всех расходов тратят в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.

Наибольшая доля расходов на продукты среди участников исследования у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы. Россия занимает в рейтинге 31-е место, по соседству с Черногорией и Литвой. По итогам 2017 года россияне тратили на еду 31,2% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 1,1 процентный пункт.

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Замыкает рейтинг Украина, жители которой "проедают" 50,9% всех своих расходов. В тройку вошли также Казахстан (46%) и Молдова (43,4%).

Чем богаче страна, тем чаще ходят в кафе

Аналитики утверждают, что в большинстве случаев есть обратная связь между ВВП на душу населения, который является одним из ключевых индикаторов экономического развития страны, и долей расходов на еду.

Как правило, чем меньше у жителей эта статья расходов, тем выше уровень жизни семей. Остальные деньги жители богатых стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома, образование.

Впрочем, на траты на питание вне дома влияют исторические привычки населения – известно, что жители стран Средиземноморья любят каждый вечер посидеть с друзьями в тапас-барах и кафанах.

Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Швейцарии – 10,8%. На втором месте – Греция с 10,5%. Также более 10% расходов приходится на эту статью у жителей Испании.

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Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 3,3%. Близкие значения у Сербии и Казахстана.

Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели отмечается у жителей Молдовы и Румынии - по 1,8%. Менее 3% расходов семейного бюджета уходит на рассматриваемые цели также у граждан Белоруссии, Хорватии, Украины и Сербии.

Сколько тратят на досуг и культуру

Интересен также показатель доли расходов семейных бюджетов европейцев на досуг и культуру. По предположению исследователей, эта доля также зачастую зависит от уровня жизни населения.

Лидерами здесь являются благополучные западноевропейские страны - Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем в Швеции и Англии доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду.

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Самую низкую долю в 1,3% имеют жители Молдовы. Также менее 2% своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Македонии (1,8%), Казахстане (1,9%) и в Украине (1,9%).

Россия по доле расходов на досуг и культуру находится в середине списка европейских государств со значением в 6,9%.

Сколько можно пропить и прокурить

Исследователи проанализировали также долю расходов на "вредные привычки" — какую часть своего бюджета граждане европейских стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия.

Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Молдова (1,5%), Кипр и Португалия. Здесь тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов.

Наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" отмечается в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%).

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Россия располагается примерно в середине рейтинга, занимая 24-е место из 40. В семейном бюджете россиян траты на алкогольную продукцию и табак составляют 3%, ближайшими соседями по данному показателю являются Белоруссия, Чехия и Словакия. По предположениям экспертов РИА Рейтинг, такую позицию в таблице можно объяснить относительно невысокими ценами на алкоголь и табачные изделия.

Как считали

Расходы на питание для среднестатистической российской семьи были приведены по итогам 2017 года, они включают безалкогольные напитки.

При этом исследователи отмечают, что в ряде европейских стран структура бюджета слабо изменяется во времени, поэтому обследования домохозяйств национальными службами проводятся с большими временными промежутками. Поэтому РИА Рейтинг пришлось пользоваться данными начала или середины десятилетия, которые за это время, впрочем, не устарели.

Так, по Швеции и Норвегии использовались данные за 2012 год, по Хорватии за 2014 год. По ряду других стран Евросоюза – за 2015 и 2016 годы.