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Нет денег на отдых: в Молдове больше тратят на продукты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Походы в кафе, организация досуга, покупка алкоголя и сигарет – роскошь для граждан Молдовы, которые почти половину средств расходуют, чтобы прокормить семьи.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Молдова входит в тройку стран Европы, чьи жители больше других тратят денег на продукты питания, таковы результаты исследования РИА Новости

Покупатели в торговом зале гипермаркета
© Sputnik / Владимир Федоренко
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По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции. Использовались данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ.

В Молдове и Казахстане еда составляет более 40% расходов

Лидером рейтинга (по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов) стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание лишь 8,7% своих расходов. Далее идут Великобритания с 10% расходов и Нидерланды с 10,6%. Менее 12% всех расходов тратят в Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии.

Наибольшая доля расходов на продукты среди участников исследования у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы. Россия занимает в рейтинге 31-е место, по соседству с Черногорией и Литвой. По итогам 2017 года россияне тратили на еду 31,2% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 1,1 процентный пункт. 

Пенсионерка, архивное фото.
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Замыкает рейтинг Украина, жители которой "проедают" 50,9% всех своих расходов. В тройку вошли также Казахстан (46%) и Молдова (43,4%).

Чем богаче страна, тем чаще ходят в кафе

Аналитики утверждают, что в большинстве случаев есть обратная связь между ВВП на душу населения, который является одним из ключевых индикаторов экономического развития страны, и долей расходов на еду.

Как правило, чем меньше у жителей эта статья расходов, тем выше уровень жизни семей. Остальные деньги жители богатых стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома, образование.

Впрочем, на траты на питание вне дома влияют исторические привычки населения – известно, что жители стран Средиземноморья любят каждый вечер посидеть с друзьями в тапас-барах и кафанах.

Самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы в структуре расходов семей наблюдается в Швейцарии – 10,8%. На втором месте – Греция с 10,5%. Также более 10% расходов приходится на эту статью у жителей Испании. 

Молдавские деньги
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Россия по доле затрат на рестораны и отели находится в нижней части рейтинга с долей в 3,3%. Близкие значения у Сербии и Казахстана.

Наименьший показатель в Европе по доле расходов на кафе и отели отмечается у жителей Молдовы и Румынии - по 1,8%. Менее 3% расходов семейного бюджета уходит на рассматриваемые цели также у граждан Белоруссии, Хорватии, Украины и Сербии.

Сколько тратят на досуг и культуру

Интересен также показатель доли расходов семейных бюджетов европейцев на досуг и культуру. По предположению исследователей, эта доля также зачастую зависит от уровня жизни населения.

Лидерами здесь являются благополучные западноевропейские страны - Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем в Швеции и Англии доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду. 

Рождественская ярмарка. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Самую низкую долю в 1,3% имеют жители Молдовы. Также менее 2% своих расходов тратят на досуг и культуру семьи в Македонии (1,8%), Казахстане (1,9%) и в Украине (1,9%).

Россия по доле расходов на досуг и культуру находится в середине списка европейских государств со значением в 6,9%.

Сколько можно пропить и прокурить

Исследователи проанализировали также долю расходов на "вредные привычки" — какую часть своего бюджета граждане европейских стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия.

Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Молдова (1,5%), Кипр и Португалия. Здесь тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов.

Наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" отмечается в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%). 

Питейные заведения
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Россия располагается примерно в середине рейтинга, занимая 24-е место из 40. В семейном бюджете россиян траты на алкогольную продукцию и табак составляют 3%, ближайшими соседями по данному показателю являются Белоруссия, Чехия и Словакия. По предположениям экспертов РИА Рейтинг, такую позицию в таблице можно объяснить относительно невысокими ценами на алкоголь и табачные изделия.

Как считали

Расходы на питание для среднестатистической российской семьи были приведены по итогам 2017 года, они включают безалкогольные напитки.

При этом исследователи отмечают, что в ряде европейских стран структура бюджета слабо изменяется во времени, поэтому обследования домохозяйств национальными службами проводятся с большими временными промежутками. Поэтому РИА Рейтинг пришлось пользоваться данными начала или середины десятилетия, которые за это время, впрочем, не устарели.

Так, по Швеции и Норвегии использовались данные за 2012 год, по Хорватии за 2014 год. По ряду других стран Евросоюза – за 2015 и 2016 годы.

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