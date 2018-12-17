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Влюбленная пара.

Ученые выяснили, люди какого роста лучше всех в сексе

© Fotolia / Mikhail_kayl
Общество
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Британские исследователи опросили несколько тысяч добровольцев и выяснили, какой рост считают сексуально привлекательным женщины, а какой — мужчины.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Британская медицинская фирма провела исследование, в ходе которого ученые выяснили, как рост человека сказывается на его сексуальной жизни, сообщает издание Metro.

Проводя маркетинговые исследования, аналитики обнаружили: в социальных сетях мужчины часто жалуются, что у девушек чрезмерно завышенные требования к росту потенциальных партнеров. Эти данные подтвердились и в ходе опроса, в котором участвовали несколько тысяч добровольцев.

Девушка останавливает машину, архивное фото.
© Fotolia / Photographee.eu
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Оказалось, что большинство мужчин считают высокий рост важным критерием, который придает им уверенность в сексе. А многие мужчины, которые считают свой рост недостаточным, либо чувствуют дискомфорт и даже впадают в депрессию, либо напротив, начинают демонстрировать повышенную сексуальную агрессивность, чтобы компенсировать свой "недостаток". Более того, собственный рост также влияет и на самооценку женщин, хотя и в меньшей степени.

По итогам исследования выяснилось, что среди людей, которые считают себя высокими, доля довольных своей сексуальной жизнью очень высока — 58 процентов. Среди тех, кто назвал себя, скорее низкими, процент удовлетворенных интимной жизнью оказался значительно ниже, менее 50 процентов.

Влюбленная пара, архивное фото.
© Fotolia / Nd3000
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Интересно, что 64 процента высоких людей считают себя более привлекательными для потенциальных партнеров, то есть, транслируют уверенность в себе. Ученые считают, что это один из важных факторов, влияющих на личную жизнь.

Ученые выяснили, что мужчины считают себя "высокими" или "невысокими", воспринимая оценки, которые исходят от женщин. В соответствии с итогами исследования, высокими себя считают мужчины ростом 182 сантиметра и выше. Для женщин минимально приемлемый рост гораздо ниже. Свой рост считают "нормальным" женщины выше 152 сантиметров.

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Теги:
британские ученые, секс
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