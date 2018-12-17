Еда с сюрпризом: что нашел в своем блюде посетитель ресторана

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Посетитель нью-йоркского устричного бара Grand Central Oyster Bar обнаружил в своем блюде крупную жемчужину, пишет газета New York Post.
Рик Антош, заказавший на обед сет из устриц Blue Point, нашел в нем жемчужину размером с горошину, которую сначала принял за выпавший зуб.
Diner at Grand Central Oyster Bar finds pea-sized pearl in his lunch https://t.co/rDot1osKRt pic.twitter.com/XQvhO6ktJA— New York Post (@nypost) 15 декабря 2018 г.
По словам шеф-повара ресторана Сэнди Ингбера, такую находку можно считать редкостью.
"Я работаю здесь 28 лет. Это второй подобный случай на моей памяти, а мы ежедневно продаем более пяти тысяч устриц на половине раковины", — рассказал он.
По оценке специалиста, стоимость жемчужины — от двух до четырех тысяч долларов.
Рик Антош еще не решил, что будет с ней делать, но вновь собирается попытать счастье.
"Я обязательно вернусь и постараюсь найти еще несколько жемчужин. Никогда не знаешь, где повезет", — сказал он.
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