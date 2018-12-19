США впервые попали в список стран, опасных для журналистов

Америке напомнили о бойне в Мэрилэнде и об убийстве Джамаля Хашукджи, сотрудника американской газеты The Washington Post.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. В 2018 году в мире были убиты 63 профессиональных журналиста, выполняющих свою работу, и это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ".

Если к профессиональным журналистам, которые состоят в штате редакций добавить фрилансеров, заключающих контракты со СМИ, то число убитых журналистов вырастет до 80, говорится в отчете. Кроме того, в течение года были отправлены в тюрьму 170 журналистов, 165 фрилансеров и помощников репортеров.

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В списке стран, где журналисты оказались в заключении, присутствует и Украина. Напомним, что главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, ему объявили, что он подозревается в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Опубликован и традиционный список стран, наиболее опасных для журналистов. По результатам 2018 года в этот список впервые попали США.

Одним из самых кровопролитных массовых убийств в Соединенных Штатах в 2018 году стало нападение вооруженного преступника на редакцию газеты Capital Gazette в штате Мэриленд. В результате нападения в июне этого года были убиты пятеро журналистов.

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А самым громким преступлением, совершенным против журналиста, стало убийство Джамаля Хашукджи, сотрудника американской газеты The Washington Post. Его жестоко убили в здании консульства в Саудовской Аравии.