Еще в теле: голливудские бабушки-красавицы выложили свои фото в бикини

Смотрите фотоподборку знаменитостей, которые не стесняются ни возраста, ни нарядов, оголяющих фигуру.

Женщина всю жизнь стремится к совершенству. Получается у нее это или нет, но время зачастую берет свое. Фигура меняется, былая красота уходит. Чаще всего это случается, когда женщине исполняется 50 лет или чуть больше — на этапе так называемого кризиса среднего возраста. Однако над этими женщинами, голливудскими звездами, время не властно.

Крис Дженнер, 62 года

Американская бизнес-вумен, телевизионный продюсер и телевизионная персона, получившая известность как участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" очень аппетитно выглядит в свои годы.

Публикация от Khloé (@khloekardashian) 29 Июл 2017 в 9:05 PDT

Дженис Дикинсон, 63 года

А кто скажет, что эта модель уже бабушка?

Публикация от Janice Dickinson (@janicedickinson) 29 Май 2018 в 3:11 PDT Шэрон Стоун, 62

Звезда "Основного инстинкта" не перестает удивлять фанатов своей нестареющей внешностью

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 9 Мар 2018 в 5:29 PST

Элизабет Херли, 52

Актрису можно смело назвать королевой пляжных фото. Ее Instagram пестрит снимками в бикини, а в комментариях нет отбоя от заслуженных комплиментов.