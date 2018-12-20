Не есть и не говорить: запреты для пилотов при взлете и посадке

Ограничения для пилотов были введены после того, как произошли несколько несчастных случаев из-за плохой дисциплины в кабине.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. При взлете и посадке самолета пилотам нельзя совершать ряд действий, способных помешать им управлять самолетом. Именно поэтому, например, они объявления для пассажиров делаются примерно за полчаса до приземления, пишет The Sun.

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Пилоты должны соблюдать правило стерильного кокпита – это норма гражданской авиации, которая запрещает им отвлекаться на необязательные действия во время определенных фаз полета.

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В частности, им запрещены разговоры на отвлеченные темы, прием пищи или прослушивание музыки в период посадки, взлета или любой другой операции, выполняемой на высоте ниже 10 000 футов (3048 метров). Отчасти именно по этой причине пилоты всегда делают объявления для пассажиров за 20-30 минут до приземления.

Правило стерильного кокпита было введено после нескольких несчастных случаев со смертельным исходом из-за плохой дисциплины в кабине. После расследования инцидентов было установлено, что пилоты отвлекались от своих обязанностей во время посадки.

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Это же правило распространяется и на бортпроводников. В период стерильного кокпита экипаж не должен связываться с пилотами, за исключением случаев крайней необходимости. Стюардессы должны быть сосредоточены на подготовке пассажиров к взлету или посадке.