Международный конкурс имени Стенина скоро начнет принимать заявки

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Традиционно 22 декабря, в день рождения фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины, Международный конкурс молодых фотожурналистов его имени начнет прием работ.

© Sputnik / Андрей Акимов В Шанхае представили работы победителей фотоконкурса Стенина

Подать заявку можно на портале конкурса stenincontest.ru, к участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет. Прием заявок продолжится до 28 февраля 2019 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса - поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

В год своего пятилетия, которое конкурс отметит в 2019 году, соискатели будут бороться за призовые места в пяти номинациях. К номинациям прошлого года – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени", - добавилась новая, "Вдохновение". Эта номинация включит одиночные фотографии, которые расскажут о том, что дало импульс или стало выражением вдохновения - картины природы, яркие этники или жанровые зарисовки, портреты детей и взрослых в разных техниках и стилях. В каждую из номинация конкурсанты могут подать по одной работе в категориях "Одиночная фотография" и "Серия".

© Photo : Алена Кочеткова / Stenincontest Победители конкурса имени Андрея Стенина 2018 8

Призовой фонд конкурса в 2019 году составит 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

"Конкурс имени Андрея Стенина увеличивает свое присутствие в мировом фотографическом поле. По рассказам наших финалистов, принять в нем участие стало обязательной задачей для всех молодых фоторепортеров, которые хотят расти в профессии. На карте мира осталось не так много стран, из которых мы бы не получали интересные работы. Мы приглашаем молодых фотопрофессионалов всего мира принять участие в конкурсе 2019 года и желаем им победы", - сказала куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

© Sputnik / Александр Давашкин В ООН открылась выставка фотографий финалистов конкурса имени Стенина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2018 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная Шанхайская медиагруппа (ОШМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы агентства Anadolu Ajansi.