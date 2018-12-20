Путин поздравил RT и Sputnik с результативной работой

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие Европарламентом резолюции о противодействии российским СМИ, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. Это лидер РФ заявил на итоговой пресс-конференции, трансляцию которой ведет Sputnik Молдова.

При этом Путин отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

Российский лидер рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ужесточение требований к СМИ и журналистике в странах Запада, а также претензии к российским журналистам со стороны этих стран говорят о том, что Россия не проигрывает информационную войну.