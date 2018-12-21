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Страстные танцы

Перенесемся в лето: горячие девушки в секси шортах пляшут под ритмы 80-х - видео

© AFP 2018 / Yasuyoshi Chiba
Общество
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Тема:
Утро с нами! (219)
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То ли новый флешмоб, то ли вирусное увлечение появилось в Интернете, но в любом случае -  это видео никого не оставит равнодушным.

На кадрах запечатлено, как девушки в мини-юбках и в коротких сексуальных шортах танцуют под ритмы Modern Talking, группы, которая была популярной во времена молодости мам этих барышень. На YouTube  можно найти и другие клипы с похожими танцами.

Группа Modern Talking  — легендарный дуэт из Германии. Под его ритмы "зажигала" молодежь Европы, России и Америки в конце 80-х. Основатели ансамбля (композитор Дитер Болен и певец Томас Андерс) в начале 90-х заявили о распаде коллектива, но в нулевых проект периодически возрождался. Помните эти известные песни: You're My Heart, You're My Soul, Brother Louie, Do You Wanna? Именно на последнюю композицию сняты сотни клипов с участием современных девушек. И эта тенеденция набирает ход.

Если вы хотите увидеть еще больше видео, тогда кликайте на рубрику "Утро с нами">>>

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Новая версия ставшей уже культовой композиции поразила пользователей Интернета.

Тема:
Утро с нами! (219)
Теги:
Youtube, девушки, видео
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