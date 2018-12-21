Пока вы спали: пожар в Кишиневе и отставка главы Пентагона

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. В Кишиневе на улице Гренобля загорелся автомобиль марки BMW.
Огонь быстро охватил переднюю часть машины. На место прибыли спасатели и пожарные, которые пытались потушить сильное пламя.
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Густой дым распространялся по улице, к счастью,в течение часа огонь потушить удалось. Что именно стало причиной возгорания, должны установить специалисты.
Глава Пентагона ушел и написал письмо Трампу
Глава Пентагона Джеймс Мэттис подал прошение об отставке и сделал это в виде письма, текст которого попал в американские СМИ. Он заявил президенту США Дональду Трампу, что подает в отставку, чтобы тот смог найти министра обороны с более схожими с ним взглядами.
"Я горжусь тем прогрессом, который был достигнут за последние два года. Наши войска продолжают показывать необходимые способности для того, чтобы одержать верх в конфликте и поддержать сильное влияние США в мире", - сказал глава Пентагона.
Мэттис в своем письме отметил, что верит в "силу нашей уникальной и всеохватывающей системе альянсов". По его словам, США не смогут защитить свои интересы без поддержания крепких союзнических отношений и "проявления уважения к союзникам".
"Я говорил с самого начала, что вооруженные силы США не должны быть полицейскими мира. Напротив, мы должны использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны, включая путем демонстрации лидерства перед нашими альянсами", - подчеркнул Мэттис.
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Он также выступил с критикой России и Китая, заявив, что эти страны якобы пытаются "сформировать мир, схожий с их авторитарными моделями".
Ракета "Протон-М" с военным спутником
С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета носителя.
В расчетное время космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутника, отделилась от третьей ступени. Операция прошла в штатном режиме.
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