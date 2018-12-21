Ofcom расправляется с неугодными СМИ - Симоньян

Симоньян заявила, что Ofcom не нашел у RT искажения фактов и фейк ньюс, поэтому заявил, что канал недостаточно отразил альтернативную точку зрения СС и цыганских погромщиков.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что британский регулятор Ofcom сам доказал, что является орудием для расправы с неугодными СМИ, сообщает РИА Новости.

В четверг Ofcom сообщил, что RT нарушил правила вещания в семи новостных программах, "не сохранив должную беспристрастность".

В свою очередь, Симоньян 21 декабря рассказала, о каких именно "нарушениях" идет речь. К примеру, одна из претензий связана с отсутствием "альтернативной точки зрения" в сообщении канала о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина".

"После вчерашнего решения Ofcom мне очень хочется переименовать Ofcom в "Обком", потому что сомнений в том, что это просто такое политическое орудие правительства Великобритании для расправы с неугодными СМИ, совершенно не осталось", - прокомментировала Симоньян в интервью RT.

Она добавила, что каналу по сути вменяют то, что он "плохо прославлял СС".

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"Я не назову это даже бредом. Потому что для такой страны как Великобритания, для страны, которая вместе с нами воевала с фашистами, это вообще просто неприлично", - сказала главред RT.

По ее словам, канал попытался напомнить Ofcom, что Британия сама участвовала во Второй мировой войне и что фашисты бомбардировщиками "утюжили" и сжигали их города.

"Но нет, они в итоге вынесли вердикт, что мы недостаточно отразили их точку зрения. И все остальные кейсы примерно такие же. В сюжете про цыганские погромы на Украине мы недостаточно полно отразили точку зрения погромщиков. <...> Вранья они у нас не нашли, искажения фактов не нашли, фейк ньюс не нашли, значит, теперь мы виноваты в том, что мы плохо прославляли СС и цыганских погромщиков. Так мы гордимся этим", - заключила Симоньян.

В пятницу Роскомнадзор объявил, что начинает проверку канала BBC World News, распространяемого на территории России, а также ресурсов BBC в интернете. Регулятор изучит выпускаемые материалы на соответствие российскому законодательству.