Ofcom расправляется с неугодными СМИ - Симоньян

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что британский регулятор Ofcom сам доказал, что является орудием для расправы с неугодными СМИ, сообщает РИА Новости.
В четверг Ofcom сообщил, что RT нарушил правила вещания в семи новостных программах, "не сохранив должную беспристрастность".
В свою очередь, Симоньян 21 декабря рассказала, о каких именно "нарушениях" идет речь. К примеру, одна из претензий связана с отсутствием "альтернативной точки зрения" в сообщении канала о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина".
"После вчерашнего решения Ofcom мне очень хочется переименовать Ofcom в "Обком", потому что сомнений в том, что это просто такое политическое орудие правительства Великобритании для расправы с неугодными СМИ, совершенно не осталось", - прокомментировала Симоньян в интервью RT.
Она добавила, что каналу по сути вменяют то, что он "плохо прославлял СС".
"Я не назову это даже бредом. Потому что для такой страны как Великобритания, для страны, которая вместе с нами воевала с фашистами, это вообще просто неприлично", - сказала главред RT.
По ее словам, канал попытался напомнить Ofcom, что Британия сама участвовала во Второй мировой войне и что фашисты бомбардировщиками "утюжили" и сжигали их города.
"Но нет, они в итоге вынесли вердикт, что мы недостаточно отразили их точку зрения. И все остальные кейсы примерно такие же. В сюжете про цыганские погромы на Украине мы недостаточно полно отразили точку зрения погромщиков. <...> Вранья они у нас не нашли, искажения фактов не нашли, фейк ньюс не нашли, значит, теперь мы виноваты в том, что мы плохо прославляли СС и цыганских погромщиков. Так мы гордимся этим", - заключила Симоньян.
В пятницу Роскомнадзор объявил, что начинает проверку канала BBC World News, распространяемого на территории России, а также ресурсов BBC в интернете. Регулятор изучит выпускаемые материалы на соответствие российскому законодательству.