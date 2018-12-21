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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины.

В сети опубликовали петицию с призывом освободить Вышинского

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (72)
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Петицию с призывом освободить Вышинского специально написали на английском языке, чтобы о деле журналиста узнало большее число людей.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Несколько сотен человек уже подписали петицию с призывом в адрес Белого дома повлиять на решения официального Киева относительно находящегося под арестом журналиста Кирилла Вышинского. Текст опубликован на портале Change.org. 

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Журналист и главный редактор портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский находится под арестом с 15 мая 2018 года. Украинские власти подозревают его в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Текст петиции с призывом освободить Вышинского написан на английском - чтобы о деле журналиста узнали максимально по всему миру, пишет Sputnik Беларусь.

После завершения сбора подписей петиция будет направлена в адрес президента США Дональда Трампа. Авторы обращения призывают Белый дом повлиять на официальный Киев и потребовать освобождения Вышинского, ведь его арест является ограничением свободы слова и "частью тревожной тенденции принуждения журналистов замолчать".

Также авторы петиции призывают неравнодушных присоединяться к группе FreeKirill в социальной сети Facebook. Помимо прочего, в сообществе обратили внимание на тот факт, что журнал Time выпустил номера с арестованными и убитыми в этом году журналистами, однако среди них нет Вышинского. 

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© "Успішна варта"
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В начале декабря Херсонский апелляционный суд решил оставить Вышинского под стражей до 28 декабря, после чего этот вопрос будет вновь рассмотрен. На это решение отреагировала Европейская федерация журналистов (EFJ): по словам ее генерального секретаря Рикарду Гутьерреша, продление ареста является абсолютно негуманным, а само содержание его под стражей – вопиющим нарушением свободы СМИ.

После задержания Вышинского, которое произошло 15 мая этого года, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы и освободить журналиста. На защиту Вышинского встал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир: он неоднократно призывал власти Украины выпустить руководителя "РИА Новости Украина" из-под стражи. В отношении ареста Вышинского высказался также президент РФ Владимир Путин, назвав действия Украины беспрецедентными и абсолютно недопустимыми. Солидарность с журналистом высказывали многие профессиональные организации и сообщества по всему миру.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (72)

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