23:40 21 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Шоколадные конфеты

Эксперты рассказали, как выбрать сладости к Новому году

CC0 / Pixabay / congerdesign
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0

Не все знают, на что обращать внимание при выборе сладостей к зимним праздникам, поэтому специалисты дают важные советы.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. При выборе сладостей к зимним праздникам следует обращать внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины — обычно там продаются подарки, собранные непосредственно на производстве. Такой совет дали в Роскачестве.

"Это означает, что в упаковку попадают конфеты и шоколад одной партии — срок выработки и хранения у них почти одинаков", — отметили в ведомстве. 

(Спутник)Как выбрать живую елку в горшке и сохранить до высадки в грунт
© RIA Novosti.
Как выбрать живую елку в горшке и сохранить до высадки в грунт

Важно также посмотреть на этикетку: на ней должно быть отражено наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, состав и пищевая ценность сладостей.

Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Эксперты советуют отказаться от наборов, в которых содержится карамель или тягучий ирис — последний может повредить пломбы, а высокое содержание сахара в карамели чревато кариесом.

По мнению специалистов, при выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами.

"В составе качественного сладкого набора могут находиться шоколад, конфеты — желейные, вафельные, с начинкой из суфле, вафли, пряники, печенье — бисквитное, галетное, мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. К слову, последние два компонента являются наиболее безвредными ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями", — уточнили в организации.

При этом, по словам экспертов, в составе должны отсутствовать усилители вкуса, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе.

Хранить сладости следует при температуре 15-17 градусов.

По теме

Новый год-2019: где отметить праздники в Кишиневе
Праздник к нам приходит: Мош Крэчун ждет писем от детей
В полиции рассказали, как будет обеспечен порядок в зимние праздники
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые громкие свадьбы 2018 года: можете поцеловать невесту
Violeta Grecu ne-a colindat
Красавица исполнила старинную колядку на чудо-инструменте - видео
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться