Эксперты рассказали, как выбрать сладости к Новому году

Не все знают, на что обращать внимание при выборе сладостей к зимним праздникам, поэтому специалисты дают важные советы.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. При выборе сладостей к зимним праздникам следует обращать внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины — обычно там продаются подарки, собранные непосредственно на производстве. Такой совет дали в Роскачестве.

"Это означает, что в упаковку попадают конфеты и шоколад одной партии — срок выработки и хранения у них почти одинаков", — отметили в ведомстве.

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Важно также посмотреть на этикетку: на ней должно быть отражено наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, состав и пищевая ценность сладостей.

Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Эксперты советуют отказаться от наборов, в которых содержится карамель или тягучий ирис — последний может повредить пломбы, а высокое содержание сахара в карамели чревато кариесом.

По мнению специалистов, при выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами.

"В составе качественного сладкого набора могут находиться шоколад, конфеты — желейные, вафельные, с начинкой из суфле, вафли, пряники, печенье — бисквитное, галетное, мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. К слову, последние два компонента являются наиболее безвредными ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями", — уточнили в организации.

При этом, по словам экспертов, в составе должны отсутствовать усилители вкуса, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе.

Хранить сладости следует при температуре 15-17 градусов.