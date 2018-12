Перенесемся в лето: горячие девушки в секси шортах танцуют под ритмы 80-х - видео

То ли новый флешмоб, то ли вирусное увлечение появилось в Интернете, но в любом случае - это видео никого не оставит равнодушным.

На кадрах запечатлено, как девушки в мини-юбках и в коротких сексуальных шортах танцуют под ритмы Modern Talking, группы, которая была популярной во времена молодости мам этих барышень. На YouTube можно найти и другие клипы с похожими танцами.

Группа Modern Talking — легендарный дуэт из Германии. Под его ритмы "зажигала" молодежь Европы, России и Америки в конце 80-х. Основатели ансамбля (композитор Дитер Болен и певец Томас Андерс) в начале 90-х заявили о распаде коллектива, но в нулевых проект периодически возрождался. Помните эти известные песни: You're My Heart, You're My Soul, Brother Louie, Do You Wanna? Именно на последнюю композицию сняты сотни клипов с участием современных девушек. И эта тенеденция набирает ход.

