"Шеф, меня застукали": в Сибири голый мужчина вбежал в автобус – видео

Жители Сибири настолько смелые, что могут пробежаться голышом в 25-градусный мороз.

Этот факт запечатлен на видео, которое было сделано в городе Ангарске. Это в Восточной Сибири. Впрочем, молодой человек, забежавший в "костюме Адама" в автобус, сделал это от страха.

"Шеф! Ты меня поймешь! Застукали!", - крикнул он водителю. Так как автобусная остановка расположена рядом с психдиспансером, то, вероятно, один из "обитателей" учреждения совершил побег, считают некоторые пользователи соцсетей.

Но местные СМИ сообщили, что парню просто пришлось убегать от разгневанного супруга своей любовницы. Если учесть, что в Ангарске в эти дни стоят морозы до -25 градусов, то этот печальный ролик можно считать видеоиллюстрацией известной поговорки. "Любишь медок, люби и холодок".

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