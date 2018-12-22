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Пока вы спали: спортсмен года в Молдове и "покорение" ели перед Белым домом

© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Общество
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КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Борец Виктор Чобану был назван спортсменом года, а его тренер Михаил Кукул тренером года, произошло это в рамках большого вручения наград традиционного Гала-спорта 2018 года.

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Пловчиха Татьяна Сэкулцан и борец греко-римского стиля Александрин Гуцу являются победителями в категории "Откровение года". "Командой года" была названа команда Федерации борьбы Молдовы.

© Sputnik / Alexey Malgavko
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Лучшими спортсменами года стали: Аарон Кук и Степан Димитров – тхэквондо, Дан Олару – стрельба из лука, Олег Тарновский – байдарки-каноэ, Дониор Исламов, Александру Бичу и Даниел Катарага – греко-римская борьба, Раду Албот – теннис, Залина Петривская – метание молота, Дмитрий Галогоц – бокс.

Специальным дипломом за всю деятельность был удостоен боксер Вячеслав Гожан, который в этом году завершил спортивную карьеру.

Мужчина взобрался на главную елку в Вашингтоне

Неизвестный залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

Снег
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По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Полицейские вели с ним переговоры, призывая спуститься. Когда мужчина слез, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.

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В результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели. Полиция перекрыла территорию до конца вечера.

Ель не привозят на время праздников, она растет в выбранном месте постоянно. Предыдущая ель была посажена весной 2012 года, но декабря не дождалась, не прижившись на новом месте. Ее предшественница служила пяти президентам с 1978 по 2011 год и пала жертвой сильного ветра в феврале 2011 года.

Нынешнее дерево было высажено в октябре 2012 года. Это голубая ель той же породы, что и две ее предшественницы.

Первая леди США Меланья Трамп в компании своего супруга, президента Дональда Трампа зажгла огни на ели 29 ноября.

Авария в Кишиневе
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Рождественское меню экипажа МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) отметит католическое Рождество копченой идейкой, пудингом, макаронами с сыром и клубникой, а Новый год встретит рабочим днем, сообщает РИА Новости.

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Как рассказал представитель НАСА Дэниел Хуот, в меню международного экипажа на рождественский ужин будут копченая идейка, на гарнир к ней обитатели станции получат зеленые бобы с грибами или бобы с картошкой, любимые американцами макароны с сыром (Mac and cheese), запеченную под сырным соусом картошку и кукурузу. На десерт их ждет хлебный пудинг, батат в сахарной глазури и клубника, а также печенье и набор разноцветной сахарной глазури, которой астронавты и российский коллега смогут сами украсить лакомство.

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Теги:
события ночи, пока вы спали, США, Молдова
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