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"Желтые жилеты" вновь протестуют в Париже, требуя отставки Макрона

© Sputnik / Ирина Калашникова
Общество
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Акции протестов, организованные группой "желтых жилетов", хоть и возобновились, но проходят спокойно и без беспорядков.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Во Франции продолжаются акции протестов. Группа "желтых жилетов", которые выступают с социальными требованиями, провели митинг на Монмартре, у базилики Сакре-Кер в Париже, сообщает РИА Новости.

Демонстранты принесли с собой плакаты и растяжки, на жилетах некоторых - требование к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку.

Обстановка в этом районе Парижа остаётся спокойной, никаких инцидентов не зафиксировано. У собора работает небольшая рождественская ярмарка, перед входом на которую охранники досматривают содержимое сумок.

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На Елисейских полях были замечены всего несколько человек в желтых жилетах. На площади около Оперы Гарнье, где в прошлую также собирались участники движения, также было тихо, достопримечательность привлекает лишь внимание туристов. 

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Полиции на улицах французской столицы практически не видно.

В метро объявляют, что ряд станций, расположенных на Елисейских полях, закрыты по требованию префектуры полиции. Остаётся закрытой также станция Concorde.

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На субботу "желтые жилеты" запланировали очередные акции, в том числе в Марселе, Тулузе, Бордо и других французских городах.

По всей Франции безопасность будут обеспечивать 4100 сотрудников правоохранительных органов, а в Париже - 1230.

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Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин и повышение покупательной способности, затем к ним прибавился ряд других.

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В ответ на массовые протесты "желтых жилетов" руководство Франции объявило о ряде шагов для успокоения ситуации. Накануне французский парламент окончательно одобрил закон о срочных экономических и социальных мерах.

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Теги:
желтые жилеты, протесты, Франция
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