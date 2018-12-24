Небывалое везение: счастливчик поставил пять долларов, а выиграл миллион

Зайти в казино с небольшой суммой, а выйти оттуда миллионером. Эта история - не вымысел, она произошла в Атлантик-Сити.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Американец, игравший в покер в известном своими казино городе Атлантик-Сити, выиграл миллион, поставив всего лишь пять долларов, пишет местное издание Press of Atlantic City.

© Sputnik / Александр Кряжев Молдавская рулетка: что произошло с казино в Кишиневе

Сообщается, что некий Гарольд М. разыграл пять долларов в трехкарточном покере, поставив дополнительную ставку 6 Card Bonus.

В результате победитель забрал карты дилера, собрав комбинацию флеш-рояль (от девятки до туза одной масти), что принесло ему миллион долларов выигрыша.

Представители казино отметили, что подобная ставка впервые выиграла в их заведении с 15-летней историей.