Небывалое везение: счастливчик поставил пять долларов, а выиграл миллион

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Американец, игравший в покер в известном своими казино городе Атлантик-Сити, выиграл миллион, поставив всего лишь пять долларов, пишет местное издание Press of Atlantic City.
Сообщается, что некий Гарольд М. разыграл пять долларов в трехкарточном покере, поставив дополнительную ставку 6 Card Bonus.
В результате победитель забрал карты дилера, собрав комбинацию флеш-рояль (от девятки до туза одной масти), что принесло ему миллион долларов выигрыша.
Представители казино отметили, что подобная ставка впервые выиграла в их заведении с 15-летней историей.