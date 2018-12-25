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Brexit

Выдворят ли молдаван с румынским гражданством из Великобритании после Brexit

CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
Общество
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (59)
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Британская сторона заверила МИД Румынии, что после Brexit ничего не изменится для румынских граждан, среди которых много молдаван с паспортом этой страны.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Медицинская система Великобритании может серьезно пострадать, если более десяти тысяч врачей и медсестер из Румынии, среди которых есть и молдаване с паспортом этой страны, будут вынуждены покинуть Туманный Альбион, считает глава румынского МИД Теодор Мелешкану.

Brexit
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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По его мнению, свыше 400 тысяч обладателей румынского паспорта, проживающие в Великобритании, - "не туристы". "Это люди, которые напрямую вносят свой вклад в развитие экономики этой страны", - цитирует ro.sputnik.md интервью Мелешкану одному из СМИ.

Глава внешнеполитического ведомства страны-соседки надеется, что против граждан Румынии после Brexit не применят какие-либо меры. Ссылаясь на заверения экс-главы британского МИД Бориса Джонсона, Мелешкану отметил, что "у них (граждан Румынии - ред.) сохранится тот же правовой статус".

После того, как Румыния вступила в ЕС, а Молдова заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом, тысячи жителей республики получили гражданство страны-соседки. Но, как свидетельствует статистика, в Румынию на заработки или постоянное место жительство отправляется мизерное число граждан Молдовы. Основной их маршрут - страны ЕС и СНГ.

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Согласно официальной статистике, в 2015 году из Молдовы на постоянное место жительство в другие страны выехало две тысячи 236 граждан. Основная масса эмигрантов приходится на Россию и Украину. В пятерку стран вошли США, Германия и Израиль. Далее следуют Республика Беларусь, Казахстан, Австрия и Нидерланды. И всего несколько человек перебрались из Молдовы в Канаду, Румынию, Чехию, Болгарию и Австралию.

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (59)

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