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Календарь

В Минобороны России опубликовали оригинальный календарь на 2019 год

CC0 / Pixabay / webandi
Общество
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Оригинальный календарь с армейским юмором появился в сети. Все пользователи могут скачать его в высоком разрешении.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Шутливый календарь на 2019 год опубликован во вторник на странице министерства обороны России в Instagram.

"Рады представить вам наш оригинальный календарь "Армия России" на 2019 год, который можно скачать в высоком разрешении", - говорится в сообщении.

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Публикация от Минобороны России (@mil_ru)

По структуре календарь ничем не отличается от обычного - он представляет собой расписанную по месяцам года брошюру, уточняет РИА Новости. В оформление военные добавили "армейского" юмора. 

Ракетный комплекс С-400 - архивное фото
© Sputnik / Sergey Pivovarov
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На "январской" странице календаря изображен подвижной ракетный комплекс с подписью - "Доставка грузов в любую точку мира". На странице февраля "маневрирует" российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями - Ту-95. По кодификации НАТО самолет проходит под названием "Медведь", поэтому военные отмечают, что "русские "медведи" зимой в спячку не впадают".

Апрель в России - пора, когда появляются подснежники. Однако не цветы изображены на "апрельской" странице, а камуфлированные пехотинцы с винтовками. В мае военные готовятся к одному из главных событий в российской армии - Параду Победы 9 мая. На соответствующей странице изображены марширующие дети - видимо, в знак преемственности традиций поколениями.

По мнению российских военных, "у русских асов даже "крокодилы" стреляют" - на "августовской" странице запечатлен вертолет Ми-24. Пошутили в Минобороны и по поводу часто встречающейся в резюме фразы "уверенный пользователь ПК (персонального компьютера)", изобразив военнослужащего с пулеметом Калашникова (ПК).

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