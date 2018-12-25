Стали известны самые популярные песни 2018 года

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Трек "Panda E" белорусского рэпера Cygo стал в 2018 году самой популярной композицией в социальной сети "ВКонтакте". Об этом рассказали в пресс-службе соцсети, которую цитирует РИА Новости.

В тройку наиболее прослушиваемых хитов вошли "Медуза" рэпера MATRANG и "Минимал" Элджея, который попал в топ VK Music второй год подряд. Ранее записанная Элджеем совместно с Feduk песня "Розовое вино" стала одним из главных русскоязычных хитов: в 2017 году эту композицию прослушали более 200 миллионов раз, подсчитали во "ВКонтакте".

По данным сервиса, за 2018 год пользователи VK Music и BOOM совместно провели за прослушиванием музыки 74 тысячи лет. Чаще всего хиты слушали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.