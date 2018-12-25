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Газеты, архивное фото

Депутат из Италии назвал позорной публикацию Times о Sputnik

CC0 / Pixabay / StockSnap
Общество
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Итальянский парламентарий заявил, что такие органы информации, как Sputnik, ставят целью рассказывать о новостях свободным и корректным способом.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Действия британской газеты Times, опубликовавшей список журналистов местного бюро Sputnik, являются нападением на свободную информацию и поводом для защиты сотрудников представительства. Такой точки зрения придерживается депутат нижней палаты итальянского парламента, секретарь комиссии по международным делам Вито Коменчини (Vito Comencini), пишет РИА Новости.

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Ранее Times опубликовала фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей. В этой же статье приводится призыв депутата шотландского парламента Алекса Коул-Хэмилтона к британскому правительству отобрать активы журналистов агентства. 

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© Sputnik / Александр Демьянчук
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"Я полностью поддерживаю агентство Sputnik и свободу выражения мнения. Не знаю, насколько итальянский парламентарий может комментировать события в Великобритании, но хочу выразить солидарность в связи с этой серьезной атакой, которую перенесло агентство. Потому что это нарушает свободу слова и право на свободное распространение информации этими журналистами", - сказал Коменчини.

По словам парламентария, ситуацию в СМИ можно сравнить с хором, где кто-то начинает петь не вместе со всеми.

"Тогда он кого-то начинает раздражать и его затыкают, а это просто позорно. К счастью, существуют мнение пользователей соцсетей и публики, они раскрывают глаза и не дают себя вести тем медиа, которыми управляют большие корпорации и правительства", - отметил депутат.

По мнению Коменчини, "на широком уровне очевидно, что большая часть СМИ управляется крупными капиталами и обслуживает интересы неких лобби, давая искаженную интерпретацию событий и политических фактов".

"К счастью, есть органы информации, как Sputnik, которые ставят целью рассказывать о новостях свободным и корректным способом. С этой точки они должны быть защищены, а не рассматриваться как угроза - так, как в Великобритании", - сказал Коменчини.

Действия газеты Times вызвали осуждение в Москве и за рубежом. В начале декабря по итогам заседания СМИД ОБСЕ в Милане был принят документ по вопросу о безопасности журналистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что в принятом в рамках СМИД решении "отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности".

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