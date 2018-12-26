Дед Мороз лучше Бэтмена — поймал в Италии жулика из Молдовы

Одетый в новогодний костюм музыкант помог задержать вора и удерживал его до приезда карабинеров.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Дед Мороз в итальянском городе Карпи задержал уроженца Молдовы, который пытался украсть куртку в магазине, сообщает итальянская пресса.

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Музыкант, наряженный в костюм Баббо Натале (так в Италии называют Деда Мороза - ред.), задержал 20-летнего гражданина Молдовы, который пытался украсть куртку в одном из магазинов в историческом центре города Карпи в итальянской провинции Модена.

Как сообщает местная пресса, музыкант увидел, что юноша пытается скрыться вместе с украденной курткой и помог задержать вора. Прибывшие на место происшествия карабинеры выяснили, что молодой человек — гражданин Молдовы. При обыске у него также нашли и румынский паспорт, который оказался поддельным.

Подозреваемый в краже задержан, ведется следствие.