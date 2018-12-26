Юная красавица из Молдовы страстно исполнила "взрослый" хит - видео

На этот раз Ева Тимуш исполнила песню Running up that hill британской рок-дивы 80-х Кейт Буш.

Шестнадцатилетняя Ева дошла до этапа "нокауты" шоу The Voice (аналог шоу "Голос" на российском ТВ). Наставница Тимуш известная румынская певица, уроженка Молдовы Ирина Римес.

Для прохождения в "нокауты" Ева исполнила песню Running up that hill британской рок-дивы 80-х Кейт Буш.

Ирина Римес, с которой Ева пойдет и дальше, слушала свою воспитанницу с большим волнением. Остальные наставники проекта и зрители, судя по реакции, остались в восторге.

"Такое впечатление, что она только вышла из коробки, как кукла. Ты очень красива, и эта песня позволила показать все возможности твоего голоса. Так странно и это тебе подошло, я не ожидал выбора такой музыкальной композиции. Ты невозможно красива!", – сказал певец Смайли, один из наставников шоу, после выступления талантливой певицы из Молдовы.