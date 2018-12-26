Названы самые смешные поисковые запросы года

Сервис представил почти полтора десятка самых странных, и в то же время забавных фраз, которые пользователи вводили в поисковую строку.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Поисковой сервис "Яндекс" запустил генератор новогодних предсказаний, составленный на основе запросов пользователей.

На сайте портала предлагается нажать соответствующую кнопку, чтобы "узнать о будущем".

"Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. Мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми", — рассказали в "Яндексе".

В компании также составили отдельный список из наиболее любопытных и смешных запросов (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.):

— вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски;

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— к чему снится едят пельмени без тебя.