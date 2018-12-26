Названы самые смешные поисковые запросы года

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Поисковой сервис "Яндекс" запустил генератор новогодних предсказаний, составленный на основе запросов пользователей.
На сайте портала предлагается нажать соответствующую кнопку, чтобы "узнать о будущем".
"Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. Мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми", — рассказали в "Яндексе".
В компании также составили отдельный список из наиболее любопытных и смешных запросов (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.):
— вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски;
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