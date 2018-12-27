Просто бессовестно хороша: как певица Ирина Салтыкова выглядит в 6 утра - фото

В прошлом спортсменка, а ныне популярная певица и героиня культового фильма "Брат-2" Ирина Салтыкова любит удивлять поклонников.

Судя по всему, это у нее выходит спонтанно. Сложно поверить, но артистке в уходящем году исполнилось 52 года. Отношение публики к этой суперпопулярной в 90-х годах исполнительнице коротко и ясно резюмировал Данила Багров в фильме "Брат-2": "Салтыкова клевая!". И несмотря на то, что фильм вышел на экраны 20 лет назад, похоже, этот девиз для Ирины Ивановны до сих пор актуален.

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Лучшее тому подтверждение ее Instagram. Здесь ее фанаты не найдут советы по правильному питанию. Зато могут лицезреть осиную талию и стройную фигуру звезды, которую она демонстрирует с завидной регулярностью.

"Всем бы так выглядеть в шесть утра" - так подписала это фото одна из посетительниц соцсети. В кадре запечатлен ранний перелет артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 26 Дек 2018 в 1:51 PST

Несмотря на скромные вокальные данные и незатейливый репертуар, Ирина Салтыкова всегда собирала полные залы. А сейчас собирает "лайки" от восторженных поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 2 Дек 2018 в 2:00 PST

Звезда весит 55 кг — ровно столько же, как и в конце 90-х.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 10 Авг 2018 в 5:22 PDT

А еще она примеряет на себя любой образ.