Кишинев стал одним из популярных направлений для путешествий жителей России

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Лучшими городами для новогодних путешествий признаны Минск, Баку и Астана, сообщает РИА Новости.

Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности туристических поездок зимой 2018-2019 годов.

Также в десятку востребованных для новогодних путешествий городов вошли Ереван в Армении, Алма-Ата в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кыргызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

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Среди горнолыжных курортов наибольшей популярностью пользуются Логойск и Силичи в Белоруссии, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане и курорт Чимбулак в Казахстане.

Как правило, туристы приезжают в города и страны СНГ зимой на 3 — 7 дней. Российские туристы тратят на зимние туры в города и на курорты СНГ от 50 до 100 долларов в сутки на проживание и питание.

Самые бюджетные туры в СНГ – в Узбекистан и Молдову. Для выходных туров и шоппинга россияне выбирают Баку и Астану.