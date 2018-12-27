Бармены рассказали, как спастись от похмелья на Новый год

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Праздники уже в разгаре, все отметили Рождество, которое плавно перетечет в Новый год. Бармены и сомелье из Буэнос-Айреса рассказали, как сохранить силы и проснуться 1 января без головной боли, пишет РИА Новости.

Так, специалисты утверждают, что ложка оливкового масла за полчаса-час до праздника позволит достаточно долго сохранять трезвость. Все дело в пленке, которую создает масло: она не дает организму впитывать алкоголь. Эффект держится два-три часа. Но если выпить крепкий напиток, пленка начнет разрушаться — в итоге вы можете, наоборот, резко опьянеть, объясняет бармен Андреа.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Зависимость от соцсетей оказалась похожа на алкоголизм

Второе правило, по мнению экспертов, — пить много воды. "Выпили бокал вина — сделайте несколько глотков воды обязательно", — говорит сомелье Марио.

Кроме того, нейтрализовать похмелье поможет хорошая еда. "Мясо, мясо и еще раз мясо" — девиз Мануэлы из винного бутика.

Правда, по ее словам, эта тактика срабатывала, когда аргентинцы пили только вино. Еще несколько лет назад потребление вина на душу населения составляло более 60 литров в год, но сегодня оно снизилось до 25. Виной тому — популярность пива и местного бальзама Fernet, который аргентинцы пьют с колой. Поэтому теперь сложно определить, сколько нужно съесть мяса, чтобы утром не было последствий.

Ирина — уроженка России, которая уже много лет живет в Буэнос-Айресе и работает в русском ресторане, — в свою очередь, уверена, что за все отвечает генетика.

"Аргентинцы пьют много. Недавно приходили две женщины в зрелом возрасте, выпили бутылки три вина, а потом спокойно поехали домой. Все дело в генах", — рассказывает она.

Местные предпочитают легкие напитки, изредка пьют виски, почти никогда — водку. В Аргентине нет культуры употребления крепких напитков, добавляет Ирина.

"Нужно во всем знать меру, а еще — лучше не пить вообще", — другой простой совет для многих жителей и гостей города, который никогда не спит.

Все бармены и сомелье сошлись во мнении, что нет чудесной формулы, которая позволит отгулять новогодние каникулы незаметно для организма, поэтому главный совет — умеренность.