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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда

Вышинскому в очередной раз продлили арест

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (73)
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Ходатайство следственных органов о продлении ареста Вышинскому удовлетворено частично.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского продлен до 27 января. Такое решение принял Херсонский городской суд, сообщил адвокат Андрей Доманский, которого цитирует РИА Новости

Продажа газет, архивное фото
CC BY 2.0 / Florian Plag / Daily News.
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Защитник отметил, что ходатайство следствия о продлении ареста удовлетворено частично.

Доманский подаст апелляцию на это решение.

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Ранее адвокат подавал прошение об освобождении Вышинского под свое личное поручительство. Кроме того, сторона защиты просила суд о любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Инстанция отклонила все ходатайства.

Реакция МИД России

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали решение суда, подчеркнув, что "арест журналиста по сфабрикованному обвинению в государственной измене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ".

"Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении К. В. Вышинского и его незамедлительного освобождения. Призываем профильные международные структуры к реакции и наращиванию давления на украинские власти по этому вопросу", — заявили в ведомстве. 

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины.
© Sputnik / Стрингер
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Арест Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Он подчеркнул, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер подчеркнул, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (73)

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