Правила о более тщательных проверках в Шенгене вступили в силу

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Обновленные правила использования визовой информационной системы Евросоюза, направленные на более тщательную проверку данных и ликвидацию "слепых пятен" в ней, вступили в действие в пятницу, сообщила ЕК.

Ране ЕК инициировала реформу системы данных Шенгена, чтобы обеспечить более тщательную проверку информации о заявителях на получение виз, устранить пробелы в вопросах безопасности путем улучшения обмена информацией между государствами, обеспечить полную совместимость с другими базами данных в ЕС.

Информационная система, как отмечает РИА Новости, обеспечивает предоставление органам, выдающим въездные документы, информации о заявителях на краткосрочные шенгенские визы. Согласно новым правилам, сфера действия системы расширена на долгосрочные визы и виды на жительство. Кроме того, все визовые заявления будут автоматически проверяться по другим информационным системам.

"Обновленная база данных, с которой национальные власти консультировались более пяти миллиардов раз в 2017 году, поможет пограничникам лучше контролировать, кто пересекает границы ЕС, поддерживать полицию и правоохранительные органы в поимке опасных преступников и террористов", - говорится в сообщении ЕК.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса, ЕС "закрывает критический пробел в безопасности". "Государства-члены будут обязаны вносить связанные с терроризмом оповещения в усиленную Шенгенскую информационную систему", - сказал он.

К концу 2019 года государства-члены также должны будут информировать Европол об уведомлениях, связанных с терроризмом.

В рамках реформы в информационной системе в перспективе также станут видны оповещения в отношении находящихся в розыске преступников и незаконно находящихся в ЕС граждан третьих стран. Также станет обязательным включение в систему сведений о любых запретах, выданных в отношении граждан третьих стран, препятствующих их въезду в Шенгенскую зону.