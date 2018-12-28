В Европе обеспокоены публикацией данных журналистов Sputnik и BBC

Средства массовой информации не должны публиковать сведения о журналистах из других медийных организаций, считает генсек EFJ.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикарду Гутьерреш в пятницу высказал обеспокоенность в связи с публикациями данных журналистов бюро агентства Sputnik в Великобритании и сотрудников московского бюро BBC. Такое заявление он сделал для РИА Новости.

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Ранее Times опубликовала фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей. В этой же статье приводится призыв депутата шотландского парламента Алекса Коул-Хэмилтона к британскому правительству отобрать активы журналистов агентства.

В четверг ряд российских интернет-ресурсов опубликовали имена и фотографии сотрудников московского бюро BBC. В частности, ссылку на список сотрудников Би-би-си, выложенный на ресурсе pikabu.ru, опубликовал телеканал "Дождь" на своем официальном сайте. Корпорация заявила, что разочарована публикацией имен и фотографий сотрудников московской редакции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва осуждает публикации личных данных журналистов Sputnik в британских медиа, это беспрецедентно и не соответствует цивилизованным нормам, добавив, что к ответным действиям ряда российских СМИ в Кремле относятся в свете этого с пониманием. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что опубликованные данные сотрудников BBC не являются секретными, они есть в соцсетях.

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"EFJ осуждает использование этих списков, опубликованных в Великобритании и России, как способ притеснения и запугивания журналистов. Средства массовой информации не должны публиковать сведения о журналистах из других медийных организаций, если для этого нет редакционных причин или оснований. На наш взгляд, эти утечки списков журналистов являются весьма тревожным событием, которое может еще больше поставить под угрозу безопасность этих журналистов", - заявил Гутьерреш.

Ранее итальянский парламентарий Вито Коменчини (Vito Comencini) заявил, что такие органы информации, как Sputnik, ставят целью рассказывать о новостях свободным и корректным способом. Он также считает, что действия газеты Times, опубликовавшей список журналистов местного бюро Sputnik, являются нападением на свободную информацию и поводом для защиты сотрудников представительства.