Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Запрет на въезд на Украину мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет снят, но пограничники продолжат проверять их в усиленном режиме. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил в пятницу пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Особое внимание мы обращаем на граждан 70 стран из перечня миграционного риска, въезжающих на Украину. Россия здесь на первом месте. Запрет на въезд мужчинам с РФ снят. Но Госпогранслужба и дальше проводить контроль другой линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимают решение о целесообразности их въезда в страну", - заявил Слободян в комментарии изданию "Гордон".
Он подчеркнул, что гражданам РФ для пересечения российско-украинской границы, кроме загранпаспорта, могут понадобиться и другие документы, подтверждающие цель визита на Украину.
Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней. В среду Порошенко объявил об окончании действия военного положения. На время военного положения Украина вводила ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.