Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России

Мужчинам, гражданам России, больше не запрещено въезжать на территории Украины, но их по-прежнему будут тщательно проверять.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Запрет на въезд на Украину мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет снят, но пограничники продолжат проверять их в усиленном режиме. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил в пятницу пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

© Sputnik / Stringer На Украине больше не действует военное положение

"Особое внимание мы обращаем на граждан 70 стран из перечня миграционного риска, въезжающих на Украину. Россия здесь на первом месте. Запрет на въезд мужчинам с РФ снят. Но Госпогранслужба и дальше проводить контроль другой линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимают решение о целесообразности их въезда в страну", - заявил Слободян в комментарии изданию "Гордон".

Он подчеркнул, что гражданам РФ для пересечения российско-украинской границы, кроме загранпаспорта, могут понадобиться и другие документы, подтверждающие цель визита на Украину.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней. В среду Порошенко объявил об окончании действия военного положения. На время военного положения Украина вводила ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.