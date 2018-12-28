Синод РПЦ призвал не признавать созданное на "соборе" в Киеве сообщество

В РПЦ призвали поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Священный синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на "объединительном соборе" в Киеве 15 декабря сообщество автокефальной православной церковью, об этом говорится в опубликованных вечером в пятницу журналах синода, пишет РИА Новости.

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"Обратиться к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей с призывом поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископат, духовенство, монашествующих и верных чад Украинской православной церкви в связи с переживаемыми испытаниями, а также не признавать сообщество, учрежденное на так называемом "объединительном соборе" 15 декабря 2018 года в Киеве, в качестве автокефальной поместной православной церкви", - говорится в постановлениях синода.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее охарактеризовал итоги прошедшего 15 декабря "объединительного собора" в Киеве как "полный провал", результатом которого стала "антиканоническая легализация раскольников" Константинопольским патриархом Варфоломеем.