"Желтых жилетов" во Франции стало заметно меньше - видео

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В субботу вот уже в седьмой раз в Париже проходит манифестация "желтых жилетов".

Также акции планируются и в других городах Франции.

Согласно статистике, на последний протест 22 декабря пришло почти в два раза меньше человек, чем за неделю до этого – 38 тысяч против 66 тысяч соответственно.

Корреспондент Sputnik France находится на месте событий.