"Желтых жилетов" во Франции стало заметно меньше - видео

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В субботу вот уже в седьмой раз в Париже проходит манифестация "желтых жилетов".
Также акции планируются и в других городах Франции.
Согласно статистике, на последний протест 22 декабря пришло почти в два раза меньше человек, чем за неделю до этого – 38 тысяч против 66 тысяч соответственно.
Корреспондент Sputnik France находится на месте событий.
Ретроспектива утра
Группа участников движения "желтых жилетов" собралась в субботу днем на акцию протеста на Елисейских полях в Париже. Около Триумфальной арки, которая открыта для туристов, дежурил ряд полицейских машин, а группы сотрудников правоохранительных органов также были рассредоточены по проспекту и дежурили на прилегающих улицах.
Движение транспорта на Елисейских полях не было ограничено. Некоторые из протестующих пришли с плакатами. "Единственное желание на 2019 год, чтобы он ушел", - плакат с такими словами держит в руках пожилой мужчина. "Он - это Макрон", - поясняет участник акции.
На жилете другой участницы протестов содержится надпись "Мечта - о мирной Франции". Большинство магазинов, кафе и ресторанов в этом районе не закрывались. Наряду с "желтыми жилетами" по проспекту прогуливаются туристы. Некоторые из них, видимо, считая "желтых жилетов" местной достопримечательностью, подходили к ним с просьбой сделать совестное фото. Протестующие охотно соглашались.
Ночной "штурм"
Правда, в ночь на субботу все было не так мирно, но не в Париже, а на Лазурном берегу. Несколько десятков участников антиправительственных протестующих пыталась прорваться в форт Брегансон – летнюю резиденцию французских президентов.
По словам Франсуа Арицци, мэра коммуны Борм-ле-Мимоса, где и произошла попытка захвата резиденции, стремления протестующих не увенчались успехом и в целом имели скорее символический характер, но протестующие обещали в ближайшие дни вновь ее повторить.
Там же сторонники "желтых жилетов" аргументировали свои действия тем, что Макрон занимает резиденцию незаконно. К тому же, протестующие предполагали, что в день захвата президент он будет находиться в замке.