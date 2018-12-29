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Протесты в Париже

"Желтых жилетов" во Франции стало заметно меньше - видео

© AFP 2018 / ZAKARIA ABDELKAFI
Общество
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Протесты "желтых жилетов" продолжились и в субботу - смотрите видео с места события.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В субботу вот уже в седьмой раз в Париже проходит манифестация "желтых жилетов".

Также акции планируются и в других городах Франции.

Согласно статистике, на последний протест 22 декабря пришло почти в два раза меньше человек, чем за неделю до этого – 38 тысяч против 66 тысяч соответственно.

Корреспондент Sputnik France находится на месте событий.

Ретроспектива утра

Группа участников движения "желтых жилетов" собралась в субботу днем на акцию протеста на Елисейских полях в Париже. Около Триумфальной арки, которая открыта для туристов, дежурил ряд полицейских машин, а группы сотрудников правоохранительных органов также были рассредоточены по проспекту и дежурили на прилегающих улицах.

Протесты в Париже
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
Стычки с полицией и аресты: против "желтых жилетов" применили водометы

Движение транспорта на Елисейских полях не было ограничено. Некоторые из протестующих пришли с плакатами. "Единственное желание на 2019 год, чтобы он ушел", - плакат с такими словами держит в руках пожилой мужчина. "Он - это Макрон", - поясняет участник акции.

На жилете другой участницы протестов содержится надпись "Мечта - о мирной Франции". Большинство магазинов, кафе и ресторанов в этом районе не закрывались. Наряду с "желтыми жилетами" по проспекту прогуливаются туристы. Некоторые из них, видимо, считая "желтых жилетов" местной достопримечательностью, подходили к ним с просьбой сделать совестное фото. Протестующие охотно соглашались.

© Sputnik / Ирина Калашникова
Растет число задержанных во время акций протеста в Париже

Ночной "штурм"

Правда, в ночь на субботу все было не так мирно, но не в Париже, а на Лазурном берегу. Несколько десятков участников антиправительственных протестующих пыталась прорваться в форт Брегансон – летнюю резиденцию французских президентов.

По словам Франсуа Арицци, мэра коммуны Борм-ле-Мимоса, где и произошла попытка захвата резиденции, стремления протестующих не увенчались успехом и в целом имели скорее символический характер, но протестующие обещали в ближайшие дни вновь ее повторить.

Там же сторонники "желтых жилетов" аргументировали свои действия тем, что Макрон занимает резиденцию незаконно. К тому же, протестующие предполагали, что в день захвата президент он будет находиться в замке.

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Теги:
Париж, Франция
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