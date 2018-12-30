14:16 30 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.14
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
В бикини на морозе, иллюстративное фото

Почти Снегурочка: сестра Кардашьян без одежды позировала на морозе - фото

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (122)
32001

Супермодель Кендалл Дженнер, которая еще известна тем, что является младшей сестрой Ким Кардашьян, удивила своих подписчиков в Instagram горячим фото.

"Беги домой, а то простудишься", "Кендалл не жертва моды, она  - настоящая топ-модель", "Шляпу сними, да!". Такие (ну, или почти такие) сообщения оставили под этим снимком Кендал Дженнер ее подписчики в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Из теплых вещей на барышне только ботинки и шапка-ушанка. Согревается она либо какао, либо кофе. По крайней мере, в чашке точно что-то горячее – вон, пар идет.
Впрочем, от такого снимка у мужской части населения тоже пар идет.

Другие фотоновости найдете в нашем сюжете "Новости Instagram": не пропустите самое интересное.

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (122)
Теги:
фото, бикини, девушка
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Красавицы немого кино покоряли публику без звука
Кунг-фу-корова ударом ног сбила мотоциклистку — видео
"Кунг-фу-корова" сбила мотоциклистку — видео
На что тратят деньги жители Молдовы
Еда, та и только: на что молдаване тратят деньги

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться