Почти Снегурочка: сестра Кардашьян без одежды позировала на морозе - фото

"Беги домой, а то простудишься", "Кендалл не жертва моды, она - настоящая топ-модель", "Шляпу сними, да!". Такие (ну, или почти такие) сообщения оставили под этим снимком Кендал Дженнер ее подписчики в Instagram.
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Из теплых вещей на барышне только ботинки и шапка-ушанка. Согревается она либо какао, либо кофе. По крайней мере, в чашке точно что-то горячее – вон, пар идет.
Впрочем, от такого снимка у мужской части населения тоже пар идет.
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