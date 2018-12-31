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Парад Дедов Морозов, архивное фото

Каково это - быть Дедом Морозом на свой день рождения - видео

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Артист, играющий Деда Мороза, рассказал корреспонденту Sputnik о том, что самое важное в образе этого сказочного персонажа.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Новый год – это праздник, подразумевающий выходной день. Но отдых в эту ночь не для всех. Работает главный сказочный персонаж – Дед Мороз, Мош Крэчун, Пер Ноэль, Санта Клаус, Рождественский старик – как бы его ни называли в разных странах, он каждый год на посту во многих лицах.

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В Молдове есть те, кто примеряет на себя об раз Деда Мороза едва ли не каждое 31 декабря. Среди них – артист, клоун Александр Кожухарь из Кишинева.

Он чаще всего не отдыхает на Новый год, хотя именно в этот день у Александра день рождения.

– Я - счастливый человек. У многих 31 декабря лишь предпраздничное настроение, а у меня же – море радости. Судите сами: я получаю в два раза больше улыбок, в два раза больше пожеланий и в два раза больше подарков, - признался Александр.

"Я часто выступаю в образе Деда Мороза в детских садах, школах, веду взрослые вечеринки. А взрослые, они как дети – им тоже хочется праздника. Тоже конкурсы, загадки, викторины. И, конечно же, призы. Сколько бы лет тебе ни было, ты всегда хочешь получить подарок под Новый год. И неважно, какой, главное – подарок", — рассказал "Дед Мороз".

В образе сказочного дедушки Александр любит загадывать загадки. Для взрослой аудитории тоже всегда припасены заготовки. Вот, например: "Кто подарки вам принес, елку из лесу привез? Знает даже карапуз, это добрый… профсоюз". "Никто не угадал, но после того, как я озвучил отгадку, все смеялись", — вспоминает Кожухарь.

Он признался, что не любит, когда политиков называют клоунами, а то, что порой происходит в молдавской политике  - цирком.

"Обидно, когда искусство смешивают с грязью. Предназначение артиста - веселить аудиторию, устраивать всем праздник, отдавать часть своей энергии, учить людей радоваться жизни. Даже если мне самому грустно", – признался наш собеседник. 

А вот эту пародию о политиках, которые забывают о своих обещаниях после всех выборов, известный кишиневский клоун и Дед Мороз снял очень давно. Но история актуальна и в наши дни.

 

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